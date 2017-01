Gegia: "Se il Signore mi ha dato un bel seno generoso perché non mostrarlo?"

L'attrice e showgirl non si contiene e, a dire il vero nemmeno il suo prospero décolleté: "In fondo non ho avuto figli e non ho allattato, un topless me lo posso permettere", continua Gegia, che in molti danno come prossima protagonista del Grande Fratello Vip. Lei intanto sta girando un film di una giovane regista Alessandra Carlesi, "Le grida del silenzio", in cui interpreta un ruolo drammatico ed inedito, quello della madre di una ragazzina: "Se mi volete vedere in una veste completamente nuova, non perdetevi questo film!".



Della sua vita privata parla senza peli sula lingua: "Non ho marito, né fidanzati a cui rendere conto. Ho amato per tutta la mia vita, ma ormai ho smesso di credere nei rapporti duraturi". Anche se poi qualcuno nella sua vita sentimentale c'è...:"Una persona a cui voglio bene da anni, ma ognuno a casa sua!". In quanto alle sue fantasie sessuali Gegia confessa che un uomo che le piace moltissimo è Giancarlo Giannini. Una donna? Hillary Clinton: "Sarebbe bello farlo in tre..." In autunno riprenderà a lavorare in teatro con Pippo Franco nello spettacolo scritto da lui stesso Brancaleone contro tutti. Intanto continua con la sua Scuola di Teatro Attori in scena, che per la prossima stagione ha già 50 iscritti. Nel suo futuro però si immagina lontana da qui: "Ho voglia di andarmene e di fare altro..".