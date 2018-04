Francesca Michielin: "Il mio ultimo disco è nato da un amore finito"

Francesca Michielin ha aperto l’ultima puntata di Verissimo, il programma del sabato condotto da Silvia Toffanin su Canale Cinque. La giovane cantante ha parlato del suo animo "burbero", del suo rapporto con i genitori ma soprattutto del suo ultimo disco dedicato a Bogotà "2640" (l’altitudine della città colombiana ndr) dove l’artista desiderava rifugiarsi dopo un periodo poco felice. "il mio ultimo lavoro è nato da un amore finito", spiega la cantautrice veneta che poi aggiunge: "Ho avuto un’esperienza sentimentale molto forte che mi ha portato a rendermi conto di tanti errori che avevo e avevamo fatto". Proprio in quel momento ha iniziato a scrivere i primi due pezzi dell’album "Scusa se non ho gli occhi azzurri" e "Vulcano". Parlando di amore e uomini la Michielin confessa di avere un compagno ideale: "Piero Angela. È una cosa molto seria. A livello culturale è 'intrippante', a livello fisico non mi soffermerei su quello. Quando lo seguo in tv rimango sconvolta".