Frances Bean Cobain: "Papà Kurt ci abbandonò nel peggior modo possibile"

18:14 - I Nirvana hanno milioni di fan in tutto il mondo ma Frances Bean Cobain, figlia di Kurt e Courtney Love, non è tra questi. Intervistata da Rolling Stone in occasione del lancio del documentario tv "Kurt Cobain: Montage of Heck", la 22enne si è scagliata contro il suo mito: "Se Kurt fosse stato solo uno che ha abbandonato la famiglia nel peggior modo possibile... ma non lo è stato. L'hanno eretto su un piedistallo, facendolo diventare St. Kurt".

"E' diventato molto più grande dopo la sua morte. La nostra cultura è ossessionata dalla morte dei musicisti, amiamo metterli su un piedistallo" ha continuato la figlia d'arte, che anche musicalmente è lontana da lui. "Non amo così tanto i Nirvana - ha ammesso - La scena grunge, non è il mio genere. Mi piacciono i Mercury Rev e gli Oasis".



Il documentario andrà in onda negli Stati Uniti il 4 maggio sul network HBO. Frances, che è produttore esecutivo del progetto, ha svelato che ripercorrere la relazione tra i suoi genitori l'ha avvicinata di più a sua madre. In particolare una scena, in cui Kurt drogato la tiene in grembo appena nata e le taglia i capelli, ha fatto crollare Courtney Love: "Mia madre si è messa a piangere e continuava a chiedermi scusa. Continuava a ripeterlo ma poi mi ha chiesto se riuscivo a capire quanto mio padre mi avesse amata. E lo capisco".