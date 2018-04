Isabella Biagini, ai funerali anche l ultimo tenero saluto del cagnolino Freud

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Si sono tenuti a Roma, nella Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, i funerali di Isabella Biagini. L'attrice e showgirl, per tanti la "svampita" dei varietà negli Anni 60 e 70, era morta sabato 14 aprile, all'età di 74 anni in una clinica romana dove era ricoverata da tempo per cure palliative, dopo un'ischemia subìta lo scorso novembre. Tra i pochi volti noti e colleghi venuti a darle l'ultimo saluto il mago Silvan, Martufello, Pier Francesco Pingitore, Manuela Villa e Leopoldo Mastelloni, mentre tra i familiari era presente il fratello Davide. Uno dei momenti più toccanti, l'ultimo saluto di Freud, il cagnolino della Biagini che l'ha accompagnata sino agli ultimi istanti della sua vita.