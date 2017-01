Fiorello, sfogo notturno su Periscope: "Basta con la tv, troppo stress"

Una voce cavernosa, un volto poco illuminato in una stanza buia. E pensieri in libertà. Sono quelli ha lasciato andare Fiorello l'altra notte in diretta su Periscope. Un vero e proprio sfogo contro lo stress e le fatiche da televisione e social.

A chi gli chiedeva quando sarebbe tornato in tv ha risposto in maniera decisa. "Non fa più per me, troppe prove, troppo stress e soprattutto troppe critiche da parte dei cosiddetti haters".



Insomma, sempre di più, l'ambiente ideale di Fiorello sembra essere la radio e il teatro. Infatti il suo nuovo spettacolo "L'ora del Rosario", prosegue a gonfie vele e, giovedì 16 luglio, si aprono le prevendite per le sei date milanesi di fine novembre, al teatro Linear4Ciak.