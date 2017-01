Elisabetta Canalis: "Io e Brian siamo un team e io sono felicissima..."

Bella, in perfetta forma, come dimostrano gli scatti dello shooting di cui è protagonista in questi giorni a Milano... e felice: "Il giorno del parto ho avuto un po' paura. È stata tosta. Ho fatto un parto naturale, con l'epidurale, ma Brian era con me. Io e mio marito siamo un team e lui è un bravissimo papà".



Parole piene d'amore per il marito Brian Perri e soddisfazione per la sua nuova vita di moglie e neomamma. "Sono fortunata. La mia vita da moglie è bellissima. La temevo, invece sono molto le piacerebbe far vedere la piccola Skyer Eva al suo storico ex, Bobo Vieri Elisabetta risponde: "Certo, perché no? Penso che Bobo sarebbe veramente un bravo papà, per cui gli auguro di trovare una persona che lo renda tale"...



Poi su Instagram eccola in una dolcissima foto appena scattata con la sua bimba a cui dedica un bellissimo pensiero: "Se potessi darti qualcosa nella vita ti darei la possibilità di guardarti con i miei occhi, solo cosi capiresti quanto speciale sei per me !".