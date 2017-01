Elena Guarnieri, il mezzobusto del Tg5 sfoggia un bikini mozzafiato

I telespettatori sono abituati a vederla a mezzobusto, ma Elena Guanieri nasconde un fisico da campionessa sportiva. La giornalista del Tg5 è in vacanza a Formentera con il figlio Fabio Antonio e negli scatti pubblicati da Nuovo Tv sfoggia gambe toniche e addominali d'acciaio. Una mamma supersprint, che in vacanza si dedica completamente al suo bambino; "Parliamo tanto, gli spiego sempre tutto perché è importante far capire ai figli quello che accade".

In riva al mare o tra gli scogli, la Guarnieri non perde mai di vista il suo ometto e lo accompagna premurosa. Una complicità fortissima e ancora adesso si emoziona ricordando il momento della sua nascita: "Quando me lo hanno messo vicino era esattamente come lo avevo immaginato. E' stato il momento più emozionante della mia vita".



Adesso che ha otto anni il rapporto si è evoluto e da brava mamma-giornalista quale è, giorno per giorno gli fa scoprire il mondo che lo circonda: "Non lo faccio perché debba imparare, ma semplicemente per stimolarlo ad essere curioso. E' importante far capire ai figli quello che accade"