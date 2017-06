Domenica Live: Bobby Solo e sua figlia si rivedono dopo 13 anni

Veronica Satti, dopo aver portato in tribunale il padre Bobby Solo per soldi, trova il coraggio e dopo 13 anni decide di incontrare il cantante presentandosi a sorpresa ad un suo concerto davanti alle telecamere di Domenica Live. La ragazza, commossa dopo aver assistito all'esibizione, non riesce ad incontrare il padre: "Ho provato ad avvicinarlo ma evidentamente avevano capito che ero lì e me lo hanno impedito. Sono felicissima di averlo comunque rivisto dopo 13 anni e non mi arrendo qui", dichiara la Satti.