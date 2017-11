Da "Beautiful" a "Cherry Season", le soap ripartono con tanti colpi di scena

ATTENZIONE SPOILER!



UNA VITA - I protagonisti di Calle Acacias terranno i telespettatori con il fiato sospeso con due misteri. Il primo vede coinvolta la perfida Cayetana, che finisce in carcere con l'accusa di aver ucciso l'ex governante Ursula. La donna riuscirà però a far ricadere la colpa sulla madre Fabiana, ma il ritorno di Ursula manderà a monte i suoi piani. Intanto Teresa, che ha lasciato Mauro, inizia ad accusare forti malori. Sotelo e Fabiana si prendono cura di lei, ma la coppia potrebbe avere altre intenzioni in mente.



BEAUTIFUL - Un nuovo uragano sta per abbattersi sulla famiglia Forerster. Ridge è infatti deciso ad allontanare per sempre Quinn da Eric, dopo che lei è riuscita a diventare sua moglie. Il suo piano è sedurre la donna e spingerla a tradirlo, per aprire gli occhi al padre. La situazione però sfugge di mano e i due si scambiano un bacio sincero e innamorato. Riusciranno a mantenerlo segreto e tornare dai rispettivi coniugi? Una new entry, la pronipote di Sally Spectra, sconvolgerà poi gli equilibri e metterà i bastoni tra le ruote ai Forrester.



CHERRY SEASON - Dopo la pausa di Ferragosto, la soap turca torna con gli episodi conclusivi (la puntata finale è attesa per metà settembre). Terminato il viaggio in Italia, Ayaz e Oyku devono decidere una volta per tutte cosa fare della loro storia d'amore. Ad incombere su di loro la madre di lui, Onem, che lavora con come Oyku nel mondo della moda. La donna ha già dimostrato di saper essere spietata verso la futura nuora, ma chissà che il lavoro non possa unire le due donne e far scoppiare la pace tra di loro.