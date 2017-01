Cristina D'Avena star di Twitter: le domande per lei diventano trend topic

#askcristinadavena Con cosa si dopava Mila per saltare fino al soffitto prima della schiacciata e restarci in media 15 minuti?

#askcristinadavena grazie per tutte le emozioni con Denver, Jem, È quasi magia Johnny, fiocchi di cotone, etc. Solo questo

Confermi che in Holly e Benji dici "Che camponi.." e non "Che campioni.." visto che in pratica giocano su campi da golf? #askcristinadavena

Ciao @CristinaDAvena . Tu dici che i Puffi sono alti "su per giù due mele o poco più". Non c'è una misura più precisa? #askcristinadavena

Cartoni animati e sigle sono un argomento che scatena da sempre il bambino che si cela in ognuno di noi. Che in questo caso può essere malinconico, nostalgico, irriverente come Pierino o sarcastico. E così ecco fioccare su Twitter una serie incredibile di domande indirizzate alla D'Avena. Da quello serie, incentrate su curiosità relative a questo o a quel cartone. Altre decisamente più sopra le righe.



C'è chi si domanda il perché di quel ciuffo rosso di Mirko, protagonista di "Kiss Me Licia", chi invece chiede come mai l'aria condizionata sia così bassa sui treni delle ferrovie. I personaggi che più accendono la fantasia sono Pollon, Holly e Benji, Licia, Lady Oscar e i Puffi. E poi più di uno si domanda: ma Cristina D'Avena, a tutto questo, risponderà mai?