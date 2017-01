Cristina D'Avena, ritornano oltre 100 sigle della regina dei cartoni animati

14:10 - Per chi ha amato cartoni animati come "Sailor Moon", "Beethoven", "Zorro" e i Pokemon l'occasione è da non perdere. A partire dal 24 marzo le più belle sigle cantate Cristina D’Avena saranno raccolte in "Cristina D'Avena e i tuoi amici in Tv", una collection digitale di 5 volumi, che riprende la fortunata serie "Amici in Tv" impreziosita da alcuni brani pubblicati per la prima volta in versione digital.

Per le prime due settimane la raccolta sarà in esclusiva su iTunes e sarà accompagnata dall'intero catalogo di Cristina a prezzo speciale per una settimana. Dal 7 aprile invece sarà on-line in tutti gli altri store digitali e dal 21 dello stesso mese sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming.



Il meglio della collana "Amici in Tv" comprende una track-list composta da ben 100 brani che permetteranno di ripercorrere a 360 gradi la storia delle più belle sigle cantate dalla regina dei cartoni animati.