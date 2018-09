Cristian Imparato, l'ex bambino prodigio nega i ritocchini

Scoppia la polemica su Cristian Imparato , ex bambino prodigio vincitore della prima edizione di " Io Canto ". Il ragazzo è stato infatti accusato di essersi rifatto ma lui, ospite di "Domenica Live" si è difeso e ha negato i ritocchini. "Dai 14 ai 22 anni mi sembra normale che un ragazzo cresca e si evolva. Non so se indossare le lenti a contatto colorate o prendersi cura del viso equivalgano ad essersi rifatto" ha commentato il 22enne.

Una spiegazione che non convince il "Ken umano" Rodrigo, vero esperto in materia: "Ha fatto gli zigomi e le labbra con l'acido ialuronico. Si vede che ha rifatto le labbra. Non sono invidioso, sono invidioso solo del fatto che lui canta". Anche Karina Cascella non crede che sia tutta farina del suo sacco: "Ma come si fa a negare l'evidenza? Le labbra sono state gonfiate e la pelle è talmente lucida... si vede che ha fatto delle punturine".



Di parere opposto invece l'ex gieffino Angelo Sanzio, che lo difende: "Le lenti colorate e i filtri di Instagram danno un po' l'effetto finto, ma vedendoti in viso sei naturale". "Le sopracciglia e le lenti colorate alterano l'aspetto in un uomo. Non ha fatto il botulino, muove bene tutto il viso" il parere di Veronica Maya.