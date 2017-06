Corrado Neri canta Modugno e conquista il pubblico di The Winner Is

Prima la commozione per una storia caratterizzata da lavoro e sacrifici, poi lo stupore per una performance unica capace di rievocare Domenico Modugno. Nella puntata di "The Winner Is" andata in onda giovedì 22 giugno, il giovane Corrado Neri ha conquistato pubblico e giudici dimostrando tutto il suo valore. Nato ad Avola, in Sicilia, due anni fa ha lasciato la famiglia per specializzarsi in pianoforte al Conservatorio di Milano. "La mia famiglia è molto umile, per cui ho fatto di tutto per mantenermi da solo attraverso numerosi lavoretti che però non mi permettevano di studiare nel migliore dei modi - ha raccontato il 23enne nel talent condotto da Gerry Scotti - poi ho avuto la fortuna di entrare in una casa di riposo per anziani musicisti, Casa Verdi. Qui ho trovato una seconda famiglia che mi regalano grandissime lezioni di vita". Con la partecipazione a "The Winner Is" Corrado sogna di poter di studiare all'estero e di ripagare i genitori per tutti gli investimenti fatti. Poi le parole hanno lasciato spazio alla musica e il ragazzo si è destreggiato tra le note di "La sveglietta".