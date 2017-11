Clarissa Marchese contro Fausto Brizzi: "Mi ha fatto sentire male"

Clarissa Marchese è stata una delle prime a puntare il dito contro Fausto Brizzi, il regista romano finito sotto i riflettori per via di presunte accuse di molestie sessuali. L’ex miss Italia interviene nuovamente a Domenica Live dove aggiunge nuovi dettagli su quei pomeriggi in cui avrebbe incontrato il regista in un loft: "Mi metto nei panni delle ragazze che non hanno avuto il coraggio di dire la verità mettendoci la faccia cosa che io posso fare perché in quell'occasione ho detto di no", ha dichiarato la modella.



"Non ho le competenze adatte per poter definire le violenze. Se una persona così grande ti chiede di spogliarti totalmente nuda, quello mi ha fatto sentire male, mi ha provocato schifo, ho quasi abbandonato tutto", ha continuato la Marchese che poi lancia un messaggio a Claudia Zanella, moglie del regista. "Le vittime sono anche lei e la figlia di Brizzi, è giusto che ognuno di noi si assuma le responsabilità di ciò che dice".