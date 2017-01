10 marzo 2015 Chuck Norris, 75 anni di un uomo diventato mito tra calci e... parodie Partito dai film di Bruce Lee, con la serie "Walker Texas Ranger" è diventato un'icona della tv e del Web Tweet google 0 Invia ad un amico

15:09 - Chuck Norris spegne oggi 75 candeline, ma sembra non temere il tempo che passa. Il segreto dell'eterna giovinezza del Walker Texas Ranger della tv sono le arti marziali. L'attore è stato infatti per ben sette anni campione mondiale di karate ed ha anche fondato una sua disciplina: il Chun Kuk Do. Con la sua aria da duro è diventato un fenomeno del Web, con i fan che si divertono ad inventare citazioni-parodia in suo onore.

Sul sito chucknorrisfacts.com si susseguono infatti le battute surreali, che prendono in giro la sua immagine di duro. Tra queste "Chuck Norris è così intelligente che conosce più cose di Google", "Chuck Norris è nato dalla divisione di un atomo" e "Darth Vader ad Halloween indossa la maschera di Chuck Norris". Il sito americano ha fatto da spunto a uno analogo italiano e il successo è stato tale da portare alla pubblicazione di un libro con alcune delle notizie inventate più divertenti.



Il primo ruolo accreditato di Chuck Norris al cinema è stato nel 1972 nel film "L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente", dove è protagonista di un epico scontro con Bruce Lee niente che all'interno del Colosseo (rigorosamente ricostruito in cartapesta). Poi una lunghissima filmografia di film d'azione e di arti marziali anche se alla fine la popolarità è arrivata con "Walker Texas Ranger", serie tv andata in onda dal 1993 al 2001 e tutt'ora replicata.