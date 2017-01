Christian De Sica: "Massimo Boldi se la canta e se la suona"

"A un certo punto, dopo trenta film di Natale girati insieme - ha raccontato De Sica - Massimo mi ha detto che voleva ricominciare a fare delle cose da solo. All'inizio, me la sono vista brutta, perché la nostra coppia funzionava. Poi, fortunatamente, è andate bene sia a me che a lui". A Silvia Toffanin che gli chiede se c'è qualche speranza che si ricrei la coppia, l'attore ha risposto: "Due anni fa Massimo mi ha chiesto di tornare a recitare in coppia ma la minestra riscaldata, non va mai bene. Quando le cose si rompono è difficile rimetterle a posto. Non sarebbe più la stessa cosa. Comunque, non mi sono mai divertito tanto come con Massimo. Eravamo come Ginger Roger e Fred Astaire".