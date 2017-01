Chicca Rocco: "Le nozze? Manca la data, intanto ci godiamo le vacanze d'amore"

"Le nostre vacanze con Giò stanno proseguendo benissimo - racconta Chicca - abbiamo trascorso tre settimane stupende tra la Sardegna e la Corsica: solo noi a contatto con la natura incontaminata di questi posti incantevoli. Un'estate d'amore che mi è sembrata una magica luna di miele e ha rafforzato ancora di più il nostro rapporto, perché credo che l'amore sia scegliersi ogni giorno".



Chicca conferma le indiscrezioni sul matrimonio e confessa il sogno di diventare mamma: "Non ho mai nascosto che il mio desiderio più grande è crearmi una famiglia e non potrei immaginare la mia vita senza dei figli... anche Giovanni condivide lo stesso sogno e posso dire che ogni passo che stiamo facendo da quando siamo usciti dal programma è orientato in questa direzione! Il progetto di sposarci c'è ed è anche molto concreto, manca solo una data nelle nostre teste...per il mio cuore sarebbe anche domani!". Presto ci sarà anche una prova convivenza a Milano: "Di sicuro vogliamo andare a vivere insieme al più presto, è vero che alla fine Verona e Milano sono vicine ma anche quei pochi giorni a settimana che stiamo separati mi sembrano troppo lunghi! La città prescelta è Milano".



Per la coppia tanti progetti, tra blog, pubblicità e Festival del Cinema di Venezia: "Abbiamo ricevuto un invito importante per la 72esima Mostra del Cinema di Venezia: già l'anno scorso abbiamo provato l'emozione di calcare il Red Carpet, ma quest'anno presenzieremo al Festival non solo per l'aspetto di cinefili o quello più mondano, ma anche per un ruolo più strettamente legato lavorativamente. Da poco ho anche girato un videoclip musicale che uscirà a settembre". Chicca, anche sui sicial, ama provocare con foto sexy, ma mai volgari: "Sono convinta che sia più sensuale un dettaglio, un gioco di vedo-non vedo, un abito di classe che lasci la schiena scoperta... qualcosa che lasci intravvedere e dia spazio all'immaginazione piuttosto che giocare già a carte scoperte".