C'è posta per te ha avuto il suo ospite d'eccezione anche nella puntata di ieri: la star hollywoodiana Bradley Cooper, in studio per la sua prima apparizione in un programma televisivo italiano."Non sei fidanzato ma porti una fede al dito, quella di tuo padre, qual è l'insegnamento più importante che ti ha dato?" chiede Maria. "Mi ha dato la vita e soprattuto mi ha permesso di stargli vicino mentre lui lasciava questo mondo" ha spiegato commosso l'attore. Bradley 5 anni fa ha perso suo padre per un tumore e i suoi occhi si riempiono di lacrime mentre si lascia andare ai ricordi. Guarda il video.