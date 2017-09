Buondì Motta, polemiche sullo spot con la mamma colpita da un asteroide

Un'atmosfera da film: prato verde, fiori sulla tavola, una bimba sorridente e una mamma premurosa. Quando la piccola chiede una colazione leggera, ma al tempo stesso invitante, la madre risponde che non esiste e aggiunge: "Possa un asteroide colpirmi, se esiste". Ed è proprio quello che succede: all'improvviso, un asteroide colpisce la donna. Questa la cornice del nuovo spot Buondì Motta . Uno spot ardito che ha creato non poche polemiche: c'è chi giudica la pubblicità "orrenda" e chi, al contrario, ne esalta l'ironia.

Lo spot, pubblicato anche sui social network da Buondì Motta, ha suscitato enorme fermento. "Buondí a tutti...adoro questa merenda ma questa pubblicità non mi è piaciuta affatto considerato il periodo che stiamo passando....far esplodere una mamma? Questo é un mio parere ovviamente", scrive un'utente. E c'è chi è ancora più duro:"Pubblicità orribile", scrive un'altra ragazza.



Tantissimi i commenti, tutti seguiti da una risposta dell'azienda. Quando Monica scrive: "È una pubblicità terribile! Non ho mai visto una pubblicità così fuori luogo!", Buondì Motta risponde: "Effettivamente viene direttamente dallo spazio!". E in altri commenti precisa: "Si tratta di uno spot ironico".



Tra gli utenti c'è chi, invece, è rimasto particolarmente entusiasta: "Ma è bellissimo questo spot", "Geni", "Dai ragazzi è geniale", scrivono alcuni utenti. E ancora: "Finalmente uno spot che non mi fa venire voglia di cambiare canale. Bravi e soprattutto "coraggiosi" per un Paese ancora così pieno di bigotti ahimè".