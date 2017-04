Una grande feste, per i sessant'anni di Bruno Arena , con un regalo bellissimo. Tantissimi gli amici del comico - i colleghi di Zelig e Colorado in primis - dei Fichi d'India che non sono voluti mancare al Teatro Nuovo di Milano e che hanno reso possibile il sogno di avere a disposizione un'auto attrezzata per il trasporto di persone con disabilità, in modo da facilitarne gli spostamenti.

Bruno nel 2013 è stato colpito da una emorragia cerebrale e da allora ha fatto tantissimi miglioramenti. Arena, in prima fila in platea con la moglie Rosy, è apparso emozionato e felice. A intrattenere, uno dopo l'altro, si sono alternati: Giuseppe Giacobazzi, Fabrizio Frizzi, Pucci, Raoul Cremona, Paolo Migone, Bertolino. E sono tantissimi gli amici che sono passati, anche solo per un saluto: Luciano Spalletti, Valerio Staffelli, Fabio Galante, Leonardo, Paolo Belli, Cristina Chiabotto e Paola Barale.

"Da lui ho imparato a rispettare il pubblico, a ringraziarlo e a premiarlo", ha detto Paolo Ruffini che ha accompagnato Bruno sul palco. E anche Aldo, Giovanni e Giacomo non potevano mancare: "Con i Fichi d'India ci siamo conosciuti a inizio carriera, 25 anni fa, a Zelig. Un periodo indimenticabile, ci univa una grandissima fame di palcoscenico".

L'evento benefico #ForzaBruno60 è stato voluto dalla moglie Rosy, con l'aiuto dell'amico Claudio Villa. L'idea era quella di regalare al marito una serata indimenticabile e di raccogliere fondi perché Bruno possa appunto tornare ad avere libertà di movimento. Un'auto attrezzata per il trasporto di persone con disabilità è stata messa a disposizione proprio durante la serata, anche grazie alla raccolta fondi.

"Anche portarlo a teatro può essere difficile - ha raccontato Max Pisu -. Il teatro gli manca molto, sente molto il palco. Le volte che l'ho portato a vedere Max (il compagno dei Fichi d'India) ho sentito nervosismo, gioia, commozione. Bruno è una persona che non è mai stata ferma, quest'auto per lui vuol dire riprendere un po' di sé e di proprietà del proprio corpo. Credo sia importantissimo".

Con lunedì 10 aprile è così iniziata anche la collaborazione fra il comico e il progetto benefico ideato da Dario Rolfi e Franco Bomprezzi, 'Freedom of Moving', di cui Arena è ora testimonial. "Quando il signor Rolfi ci ha proposto il progetto Freedom of Moving, Bruno ha sorriso e ha annuito – ha raccontato la moglie Rosy - E' stato molto contento. Abbiamo pensato che con questa collaborazione altri potranno muoversi in libertà e Bruno potrà fare qualcosa per gli altri".