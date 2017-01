Belen, serata... in fumo nel suo locale e clienti in fuga

"Una serata che doveva essere normale..." cinguetta Belen sui social, "ma non si sa come mai non succede mai!". La serata in questione è quella di sabato quando nel locale della bella showgirl alcuni estintori si sono attivati da soli riempiendo la sala di fumo e polvere bianca. E' stato un fuggi fuggi generale dei clienti ed è scoppiato il caos e il panico. L'argentina non si è persa d'animo e ha tenuto la situazione sotto controllo... postando addirittura un video diventato subito virale.

Belen era nel suo locale, il Ricci, con alcune amiche quando è avvenuto l'incidente. Tanta paura, tanto disagio ma nulla di grave se non per i clienti, (il ristorante era pieno) che sono scappati via spaventati, alcuni dei quali senza pagare.



La bella showgirl però non ha perso la calma e, dopo i momenti iniziali di panico, si è messa al lavoro aiutata dal suo staff per ripristinare la situazione e poter riaprire al più presto il ristorante. E ha girato anche un video da postare su Facebook e Instagram per documentare una serata davvero "speciale".