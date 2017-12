"Non è successo niente". Con un sorriso Jeremias Rodriguez, ospite al Maurizio Costanzo Show, risponde alla domanda del conduttore che lo stuzzica in merito a una possibile liaison fra lui e Aída Yéspica nella Casa del Grande Fratello Vip. In sua difesa interviene la sorella Belen, anche lei presente al programma, che lo definisce un galantuomo, ma dopo aver raccontato un aneddoto la conversazione si sposta sulle effusioni "hot" nell'armadio fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che negli ultimi giorni hanno fatto tanto discutere. A questo punto Belen diventa categorica.