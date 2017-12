Barbara d’Urso: “Voglio dedicare questa puntata a Nadia Toffa”

Anche Barbara d’Urso fa i suoi migliori auguri di pronta guarigione in diretta a Domenica Live all’inviata e conduttrice delle Iene, Nadia Toffa, colta da un malore sabato 2 dicembre a Trieste e trasferita successivamente al San Raffele di Milano. “Prima di far entrare l’artista di oggi, volevo fare un grande in bocca al lupo e mandare un enorme abbraccio a Nadia Toffa, che sta meglio. Davide Parenti e tutto il gruppo delle Iene ci ha detto che sta meglio. Quindi Nadia vai, vai Nadia”, ha esclamato Barbara seguita dall’applauso del pubblico.