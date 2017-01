Barbara d'Urso: "Pomeriggio 5 e Domenica Live sono mie creature, non le lascio"

Instancabile e innamorata del suo lavoro, Barbara d'Urso alla presentazione del suo libro 'Quanti anni mi dai? I miei segreti per essere bella sempre' (Mondadori) ha ribadito l'affetto nei confronti delle sue 'creature', come le chiama lei: "Le casalinghe si rivedono in me e io cerco di rispecchiarmi in loro, faccio la tv che mi piacerebbe vedere, Pomeriggio 5 e Domenica Live nascono con me e non le abbandonerò mai".