Striscia la Notizia, Michelle Hunziker e Virginia Raffaele affiancati dai velini Elia e Pierpaolo

foto Olycom Correlati Elia e Pierpaolo, Velini per Striscia

Il nuovo volto di Striscia la Notizia

Elia Fongaro, un modello per Striscia 16:35 - Le conduttrici Michelle Hunziker e Virginia Raffaele con Antonio Ricci, il creatore di "Striscia la Notizia", hanno presentato le novità della stagione 2013-2014 del tg satirico di Canale 5. Il sottotitolo quest'anno è "La voce dell'irruenza" e i nuovi Velini sono il moro Pierpaolo Petrelli (23 anni) e il biondo Elia Fongaro (22 anni). Ma Ricci annuncia: "Tornano pure le veline ma non so quando". Appuntamento lunedì 23 settembre alle 20.40 - Le conduttricicon, il creatore di "", hanno presentato le novità della stagione 2013-2014 del tg satirico di Canale 5. Il sottotitolo quest'anno è "" e i nuovi Velini sono il moro(23 anni) e il biondo(22 anni). Ma Ricci annuncia: "Tornano pure le veline ma non so quando". Appuntamento lunedì 23 settembre alle 20.40

RICCI: "LE VELINE TORNERANNO" - Una delle novità sono appunto i due ragazzi che sostituiscono le veline sulla scrivania del tg. "Ma poi ci saranno anche le veline - ha detto Ricci negli studi Mediaset di Segrate presentando la nuova edizione - non sappiamo come e quando ma di sicuro torneranno". La 26esima edizione di Striscia vedrà anche il debutto dell'imitatrice Raffaele e dal 14 ottobre di Piero Chiambretti, ambedue al fianco di Michelle Hunziker che è incinta. Confermati quasi tutti gli inviati ai quali si aggiunge Davide Rampello, neodirettore artistico di Expo 2015. "Come al solito entreremo nella controprogrammazione televisiva a gatto morto, ma pronti a graffiare - ha detto Ricci - in un momento di morte e disperazione come quello che si sta vivendo vogliamo dare un segno di rinascita e di voglia di rimettersi in gioco".



VIRGINIA: "UNA GRANDISSIMA OPPORTUNITA'" - Se Michelle è apparsa in gran forma e tranquilla ("affronto questa nuova edizione in uno stato di beatitudine pura, sono rilassatissima e felice"), anche Virginia non ha tradito alcuna emozione. Accanto alla Hunziker resterà per tre settimane, per essere poi sostituita da Piero Chiambretti. "Sarò me stessa, del resto il signor Ricci mi ha chiamato proprio perché faccio quello che faccio - ha spiegato Virginia -. Certo ho valutato che mi veniva offerta una grandissima opportunità professionale, che mi servirà anche per crescere".



I VELINI: "MA NELLA VITA FAREMO ALTRO" - Uno vuole diventare giornalista, l'altro sogna un futuro da avvocato. Sono convinti che le scivolate sulla scrivania di "Striscia la Notizia" saranno una parentesi nella loro vita e non temono che l'etichetta di 'velini' resti loro appiccicata. Sono Pierpaolo ed Elia Fongaro. "Ho mandato una mail e mi hanno chiamato subito per farmi fare un provino - ha raccontato Elia Fongaro, 22 anni, di Arzignano (Vicenza), iscritto al terzo anno di Scienze Politiche a Milano - In realtà ho accettato di venire al casting più che altro per vedere da vicino il Gabibbo". "Non lo avevo detto neppure ai miei genitori che sarei venuto a Milano per il casting - ha raccontato a sua volta Pierpaolo Pretelli, 23 anni, di Maratea (Potenza), quarto anno di giurisprudenza a Roma - Io volevo conoscere Michelle". Entrambi hanno qualche esperienza nel mondo dello spettacolo o della moda. Pretelli, che gioca a calcio, è tifoso della Juventus e appassionato di canottaggio, ha fatto il ballerino figurante a "I migliori anni". Elia, che si mantiene agli studi anche sfilando per le griffe di moda, ama il tennis e il nuoto e tifa Inter. Entrambi, comunque, immaginano il loro futuro lontano dalla ribalta.