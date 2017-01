"Amici", svelati i professori di canto

foto Ufficio stampa Correlati Tutti in fila per "Amici 13"

Il trionfo di Moreno ad "Amici"

"Amici", il gran finale: trionfa Moreno! 12:00 - Sta pian piano prendendo forma il team di insegnanti che guiderà i ragazzi nella prossima edizione di "Amici", in onda a partire dal prossimo 23 novembre. A fianco dei veterani Ruby Zerbi e Grazia di Michele, la sezione di canto si arricchisce con i professionisti Klaus Bonoldi e Carlo Di Francesco. Bonoldi è produttore discografico; mentre Di Francesco è un musicista jazz, attualmente in tour con Fiorella Mannoia.

Continuano intanto presso gli Studi Elios di Roma i casting per selezionare i nuovi allievi di "Amici", talent show di Canale 5 ormai giunto alla tredicesima edizione. Da quest'anno i provini sono aperti non solo a cantanti e ballerini; ma anche ad artisti hip hop, dance crew, band musicali e per la prima volta anche dj.