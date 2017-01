Demi Lovato, passione gay a "Glee"

10:19 - Una coppia supersexy è pronta a scaldare il set di "Glee". Il giudice di "X Factor" Demi Lovato apparirà infatti nella prossima stagione nel ruolo di Dani, un'artista di in New York. Sul set diventerà amica di Rachel (Lea Michele), stringendo un rapporto molto intimo con Santana (Naya Rivera). Le due bellezze vivranno una passione travolgente e canteranno insieme alcuni brani, tra cui "Here Comes the Sun" dei Beatles.

"Demi sarà il mio nuovo amore, sono molto eccitata all'idea - ha ammesso la Rivera a MTV - Canteremo insieme, ne uscirà qualcosa di buono. Sono entusiasta di lavorare insieme a lei".