Fichi d'India, Bruno Arena migliora

Bruno Arena è uscito dal coma

Migliorano le condizioni di Bruno Arena, il comico dei Fichi d'India colpito da ictus lo scorso gennaio. Dopo lunghi mesi di riabilitazione adesso Arena mangia da solo e si sposta sulla sedie a rotelle. E' stato il suo compagno artistico, Max Cavallari, a dare la buona notizia. "L'ictus ha lasciato dei segni - ha spiegato a "DiPiù" -, la parte destra del corpo è insensibile e Bruno ancora non parla. Ma le sue condizioni migliorano di giorno in giorno".

La strada insomma è ancora lunga ma i miglioramenti di questi mesi sono stati comunque significativi e fanno ben sperare per un recupero ulteriore. "Da quando lo hanno trasferito in una clinica specializzata nella riabilitazzione - spiega Cavallari -, segue i discorsi, capisce e non sta più fermo in un letto ma ha preso a muoversi in sedia a rotelle. Ora non si alimenta più con la flebo ma mangia e gli è tornata la grinta che aveva perso. Lo vedo che lotta. Per esempio si sforza a bere da solo, ad accendere le luci e a mangiare con la mano sinistra".



I primi segnali che qualcosa si stava muovendo in senso positivo li aveva lanciati qualche settimana fa Massimo Boldi via Twitter. "Oggi ho avuto una bellissima sorpresa da parte di Bruno - aveva twittato -. Forza amico mio che stai andando molto bene... amici... amiciiiii ararara".