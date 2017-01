foto Ap/Lapresse

16:39

- Otto vip, per 24 ore al giorno davanti alle telecamere, in un luogo estremo. Non è il copione di un normale reality show, ma di "The Mission". Il programma andrà in onda sulla Rai da novembre e avrà una location davvero inedita: uno o più campi profughi africani. Immediate le proteste delle organizzazioni non governative che nelle zone di guerra e con i rifugiati lavorano da tempo e nell'indifferenza internazionale.