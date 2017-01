Alessio Lo Passo: "Ho detto no a Del Santo"

10:21 - No, non reciterà nel nuovo film di Lory Del Santo. Alla fine Alessio Lo Passo non ha accettato la proposta di lavorare nella pellicola "The Lady" per i "troppi impegni". L'ex tronista ufficialmente single racconta: "Ho conosciuto tempo fa la Del Santo nel suo ufficio di Milano, ero con un mio caro amico, e da lì è nata la proposta di lavorare in questo film". Intanto pare che a sostituirlo sarà il "collega" Eugenio Colombo.

"Ho tanti impegni non solo nel mondo dello spettacolo e non ho accettato", fa sapere Lo Passo. Ma un altro tronista è subito pronto a prendere il suo posto.



Eugenio infatti ha annunciato su Facebook la sua partecipazione: "Sì, ho accettato di fare questa nuova esperienza, sarà una cosa divertente da fare e una cosa nuova... sono felice perché accanto a me ci sarà SEMPRE checca... lei verrà sempre con me e sarà sempre la mia carica... mi dispiace se alcune persone si preoccupano ma se mi avete conosciuto almeno un po' non dovreste farlo".