Nadia Rinaldi: "Ecco come ho perso 70 kg"

10:59 - "Finalmente sto bene. Non ce la facevo più a vivere sovrappeso: rischiavo l'infarto". Nadia Rinaldi confessa con orgoglio al settimanale "Nuovo" come ha sconfitto l'obesità: "Ho sempre seguito diete ma senza risultati. Credevo che non ci fosse più niente da fare: fino a quando ho sentito parlare di un bypass intestinale che aiuta a limitare l'assorbimento dei grassi. Dopo l'intervento, in più un decennio, sono riuscita a perdere i chili di troppo".

L’attrice, apparsa radiosa e, appunto, dimagritissima sul trampolino di "Jump - Stasera mi tuffo", spiega che adesso segue una dieta controllata: "Devo mangiare per lo più frutta, verdura e carni bianche. Dolci e grassi sono banditi. La pasta, in dosi minime, mi viene concessa una volta alla settimana. Per quanto riguarda l'attività fisica, vado regolarmente in palestra e faccio jogging".



A spingerla, oltre alla salute, anche la fine del suo amore: "La fine del mio matrimonio dopo 7 anni. Il mio ex marito mi ha lasciata per un'altra. Dura da accettare, perché in questa storia avevo investito. Adesso che i figli stanno crescendo, però, voglio pensare anche a me. L'unica nota positiva è che, per il dolore della separazione, ho perso in un anno 16 chili". Dopo aver ritrovato la forma fisica ed aver superato le sue traversie sentimentali, la rinascita di Nadia è legittimata dal suo ritorno in tv nell'insolito ruolo per lei della tuffatrice. Spiega infatti Nadia: "Si tratta di una vera e propria sfida con me stessa per superare una fobia che mi porto dietro da tanto tempo. Quando avevo 14 anni, alcuni amici mi hanno buttato in piscina: per giocare mi hanno tenuta con la testa sotto l'acqua. Io ho perso il controllo, ho cominciato a bere e non riuscivo più a tornare a galla. Alla fine sono riuscita a salvarmi, ma da quel giorno mi è rimasto il terrore di tuffarmi". Nadia si è prefissata un traguardo per dimostrare la sua forza di determinazione: "Un tuffo da cinque metri d'altezza: se riuscirò a compierlo sarò soddisfatta di aver sconfitto anche questa fobia".