Roberto Cenci: "Festa per i giovani al Music Summer Festival e a Io Canto tante novità"

foto Ufficio stampa Correlati "Io Canto" piccoli e grandi talenti 09:00 - Al serale "Amici" si è occupato magistralmente della regia, divertendo grazie anche allo show del direttore artistico Giuliano Peparini, ora Roberto Cenci raccoglie la sfida del a Tgcom24. E anticipa: "Io Canto 4 si trasforma. Tanti capisquadra per un gioco tra ballerini e cantanti. In vista di un musical finale". - Al serale "" si è occupato magistralmente della regia, divertendo grazie anche allo show del direttore artistico, oraraccoglie la sfida del Music Summer Festival - Tezenis Live in onda dal 4 luglio su Canale 5. "Valorizzerà i Giovani", spiega il regista. E anticipa: "Io Canto 4 si trasforma. Tanti capisquadra per un gioco tra ballerini e cantanti. In vista di un musical finale".





E' quasi tutto pronto per la prima edizione del Music Summer Festival - Tezenis Live con al centro i Big della musica internazionale, italiana e i Giovani. Si registreranno quattro puntate il 27, 28, 29 e 30 giugno in Piazza del Popolo a Roma con ingresso gratuito. Roberto Cenci è al lavoro per gli ultimi preparativi: "Prediligo la dimensione della piazza sempre - racconta - perché c'è il pubblico, il calore e la partecipazione per un evento come questo che mette al centro i Giovani della musica. Tra le novità c'è anche il fatto che questi ragazzi verrano valutati e votati anche da una giuria di esperti del settore ma anche da qualche Big. Cerchermo di valorizzare al meglio il palco da 40mq con anche delle riprese aeree per valorizzare Roma e la bellezza di Roma. Sono molto contento di questa nuova opportunità che mi consente di tornare in piazza dopo aver diretto le serate di Piazza di Spagna". Intanto stasera saliranno sul palco per la prima puntata (in ordine alfabetico): Alex Britti, Pino Daniele, Emma, Fedez, Raphael Gualazzi, Moreno, Gianna Nannini, Gué Pequeno, Max Pezzali, Eros Ramazzotti con Nicole Scherzinger e Zucchero. Ci sarà anche il giovane cantante svedese Ola, che sta spopolando in radio e sul web con il suo singolo “I’m in love”. Oltre ai big della musica italiana e all’ospite internazionale, si esibiranno anche i primi 6 giovani artisti in gara.



E poi quali altre sfide di attendono?

Riprendiamo "Io Canto" che torna su Canale 5 in autunno. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Gerry Scotti ma ci saranno delle novità.



Mara Maionchi nel cast?

Ho chiesto a Mara non di far parte della giuria ma di essere un caposquadra. La novità di quest'anno è che metteremo assieme delle squadre di cantanti e di ballerini capeggiati da un vip. In questo ricreeremo una atmosfera di gioco. Un modo anche per evitare qualche piccola polemica legata in passato a Ti lascio una canzone ma anche perché è giusto che questi ragazzi si divertano.



Cosa accadrà?

Per le prime tre puntate saranno valutati circa 55 bambini in modo poi da formare le squadre. Ho avuto l'esigenza di rinnovare un po' il format e anche perché qualche 'vestito nuovo' a questi ragazzi bisogna metterlo (ride, ndr).



Come mai ci saranno anche dei ballerini?

Perché in vista della finalissima sto pensando ad un grande musical.



Tornerai al serale di "Amici"?

Mi sono trovato molto bene con Maria De Filippi e tutto il gruppo, ci tornerei molto volentieri come regista. Se mi vorranno ancora io ci sarò.

Andrea Conti