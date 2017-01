"Vintage", riecco i programmi cult

Rivederli agli inizi, come ritrovare titoli che erano "appuntamenti imperdibili", sarà sicuramente divertente per gli ex telespettatori degli Anni 80 e 90, e magari anche per quelli più giovani. I contenuti di "Vintage" sono programmi d'intrattenimento e sit-com che hanno avuto un grande successo dalla nascita di Mediaset in avanti, da "Casa Vianello" a "Facciamo cabaret", da "C'eravamo tanto amati" ai primi "Mai dire Gol".







L'offerta di programmi viene regolarmente alimentata da nuovi titoli, di settimana in settimana, anticipando agli utenti di Video Mediaset i programmi in arrivo. Videomediaset "Vintage" si rivolge a chi cerca direttamente online show del passato che amerebbe rivedere, agli internauti - utilizzatori di Video Mediaset e non - interessati a riguardare trasmissioni storiche, ai navigatori "nostalgici" pronti a sorridere e a ri-divertirsi davanti a programmi che magari ritenevano “imperdibili”, o dei quali avevano sempre sentito parlare. Una scelta editoriale un po' amarcord' per iniziare l'estate con divertenti ricordi televisivi.