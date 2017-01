"U&D", Giorgia e Manfredi: "Ora conviviamo"

foto Da video Correlati Manfredi e Giorgia, che passione! 10:12 - Hanno messo da parte la gelosia e le incomprensioni. Così Giorgia e Manfredi hanno deciso di riprovarci. La coppia nata a "Uomini e Donne" ricomincia dalla convivenza e da un locale. A dare l'annuncio è proprio l'ex corteggiatore che su Facebook annuncia: "Dopo i nostri soliti litigi dovuti a volte dalla distanza, dalla passione dell'amore folle che ci lega, abbiamo una sorpresa per voi". - Hanno messo da parte la gelosia e le incomprensioni. Cosìhanno deciso di riprovarci. La coppia nata a "" ricomincia dallae da un. A dare l'annuncio è proprio l'ex corteggiatore che su Facebook annuncia: "Dopo i nostri soliti litigi dovuti a volte dalla distanza, dalla passione dell'amore folle che ci lega, abbiamo una sorpresa per voi".

"Ciao a tutti - scrive Manfredi - è passato molto tempo dall’ultima volta che ho scritto in pagina, lo ammetto, ma non vi ho dimenticati. Volevo ringraziarvi come sempre per il vostro affetto e per la vostra vicinanza sia nei momenti stupendi, ma sopratutto in quelli un po' più particolari, più neri, dove non vi siete tirati mai indietro nonostante tutto. Io e Giorgia non riusciamo più separarci nemmeno per un istante. E dopo la gelosia da parte di tutti e due, siamo tornati insieme". Ma le sorprese non finiscono qui. Giorgia e Manfredi annunciano la convivenza e un progetto di lavoro: "Oltre ad aver preso una bella casetta insieme, senza nessuno che possa piu mettere i bastoni tra le ruote... finalmente! abbiamo iniziato un bel progetto insieme, quello di aprire un nuovo locale a Nettuno. Un locale alternativo, siete tutti invitati".