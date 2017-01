Gordon Ramsay in cucina con Bradley Cooper

foto Tgcom24 Correlati SEX SYMBOL DEL CINEMA 14:55 - Nuova carriera per Gordon Ramsay, lo chef più irritabile della tv. La star di "Hell's Kitchen" ricoprirà un piccolo ruolo "Chef", il nuovo film con Bradley Cooper. "Gordon sta tenendo un corso intensivo di cucina per Bradley e gli sta insegnando qualche trucchetto per maneggiare il coltello - ha rivelato una fonte al "Sun" - Questo per dare l'impressione di essere uno chef esperto". - Nuova carriera per, lo chef più irritabile della tv. La star di "Hell's Kitchen" ricoprirà, il nuovo. "Gordon sta tenendoe gli sta insegnando qualche trucchetto per maneggiare il coltello - ha rivelato una fonte al "Sun" - Questo per dare l'impressione di essere uno chef esperto".

In "Chef" Cooper è Adam Jones, un cuoco parigino che getta via la carriera a causa della dipendenza dalle droghe. Una volta uscito dal tunnel decide di ricominciare da capo e tenta di aprire un ristorante, per guadagnare la terza stella Michelin. Il passato busserà però alla sua porta, sotto forma di un ex spacciatore con cui aveva contratto un debito.



Guest star del film il cuoco televisivo Gordon Ramsay, protagonista del reality culinario "Hell's Kitchen". "E' la grande occasione di Gordon - ha dichiarato una fonte al "Sun" - Ha un sacco di amici nello showbiz losangelino. E' solo questione di tempo prima che sfondi nel cinema. E' abituato a stare di fronte alla telecamera. Il cameo in Chef potrebbe essere l'inizio perfetto per la sua carriera di attore".