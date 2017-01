Christina Aguilera, ritorno a "The Voice"?

foto Kika Press Correlati Aguilera: "Io cicciottella? Sono solo felice!" 11:36 - A volte ritornano. Dopo essere stata uno dei coach della prima edizione, e avere poi abbandonato per seguire gli impegni della propria carriera, Christina Aguilera ora potrebbe rientrare a "The Voice" per la quinta stagione. La voce è stata confermata a "Usa Today" ma non è ancora chiaro al posto di chi l'Aguilera tornerebbe sulla sua poltrona girevole. Forse la neo-mamma Shakira che aveva sostituito proprio Christina? - A volte ritornano. Dopo essere stata uno dei coach della prima edizione, e avere poi abbandonato per seguire gli impegni della propria carriera,ora potrebbe rientrare a "" per la quinta stagione. La voce è stata confermata a "" ma non è ancora chiaro al posto di chi l'Aguilera tornerebbe sulla sua poltrona girevole. Forse la neo-mammache aveva sostituito proprio Christina?

L'Aguilera, così come CeeLo Green, decise di abbandonare al termine della terza stagione del talent. I produttori dissero allora di accettare la loro decisione e che, in futuro, per loro ci sarebbe sempre stato posto.

Quel posto ora Christina ha deciso di riprenderselo. Il problema è chi glielo lascerà. Adam Levine e Blake Shelton sono comodi sulle loro poltrone dal primo anno e non sembrano intenzionati a lasciare, mentre, con Shakira, l'altra new entry era stata Usher.