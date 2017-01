Lorella eliminata da "Amici"

foto Facebook Correlati LE FOTO DELLA SESTA SERATA

CHI VINCERA' IL SERALE? VOTA! 08:59 - Serata di grandi emozioni e sorprese per la sesta puntata di "Amici". Al confronto finale dopo le due manche si sono ritrovate la ballerina Lorella della Squadra Bianca di Emma e Ylenia della Squadra Blu capitanata da Bosé. E' proprio Lorella a lasciare il talent. Bosé saluta il cast per impegni internazionali e arriva l'étoile dell'Opera di Parigi Eleonora Abbagnato. - Serata di grandi emozioni e sorprese per la sesta puntata di "Amici". Al confronto finale dopo le due manche si sono ritrovate la ballerina Lorella della Squadra Bianca di Emma e Ylenia della Squadra Blu capitanata da Bosé. E' proprio Lorella a lasciare il talent. Bosé saluta il cast per impegni internazionali e arriva l'étoile dell'Opera di Parigi Eleonora Abbagnato.

L'appuntamento con il talent show si è aperto con un importante discorso dei campioni olimpici Karolina Kostner e Alex Schwazer. In base alla loro esperienza hanno raccontato a tutti i ragazzi l'importanza di saper riconoscere i propri errori e nonostante ciò aver la forza e la determinazione di ricominciare. Marco Bocci era il super ospite che si è seduto accanto alla giuria fissa del programma formata da Luca Argentero, Sabrina Ferilli e Gabry Ponte.



La gara tra le due Squadre è stata senza esclusioni di colpi. Intensi i duetti come quello di Moreno e Greta assieme a Francesco Renga mentre Ylenia e Verdiana hanno cantato con Miguel Bosé "Bravi Ragazzi". E' tornata ospite anche Anna Oxa che per la seconda volta ha duettato con Verdiana.



Stavolta le due cantanti hanno proposto "Tutti i brividi del mondo". A sorpresa poi hanno duettato i due direttori artistici Emma e Bosé su "Morena Mia". Emozionante l'unione delle voci di Emma con Skin degli Skunk Anansie in "Secretly", uno dei brani più belli del repertorio della band.



Moreno ha proposto anche i brani inediti "Piccole cose" e "Stai attento", contenuti nell'album "Stecca" che uscirà il 14 maggio, nello stesso giorno uscirà il disco di Verdiana "Lontano dagli occhi". La prima manche è stata vinta dalla Squadra Blu. Moreno, Lorella e Pasquale sono gli eliminati provvisori. Emma salva proprio il ballerino mentre Moreno viene graziato da Grazia Di Michele, Mara Maionchi e Alessandra Celentano. Lorella si è poi scontrata con Ylenia dal momento che la seconda manche è stata vinta proprio dalla Squadra Bianca. Dopo l'ultima esibizione di entrambe, il responso del voto congiunto della giuria con quella dei professori è stato chiaro: Lorella deve lasciare il talent show.

Andrea Conti