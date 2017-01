Convivenza, tutti i consigli per le coppie

foto Ufficio Stampa Mediaset 09:37 - Martedì 14 maggio 2013 in prima serata debutta "Vieni a vivere con me", nuovo programma di La5 in 8 puntate che, attraverso consigli di arredo e di vita, aiuta le coppie che hanno iniziato da poco una convivenza. Un passo certamente molto importante ma che, spesso, fa sorgere piccoli problemi e incomprensioni. Per esempio sulla divisione degli spazi in casa o sugli oggetti da conservare o eliminare o sull’arredamento. - Martedì 14 maggio 2013 in prima serata debutta "", nuovo programma diin 8 puntate che, attraverso consigli di arredo e di vita, aiuta le coppie che hanno iniziato da poco una convivenza. Un passo certamente molto importante ma che, spesso, fa sorgere piccoli problemi e incomprensioni. Per esempio sulla divisione degli spazi in casa o sugli oggetti da conservare o eliminare o sull’arredamento.

Giulia Gianfranchi, architetto, e Micol Albertoni, event planner, volti al debutto in tv, faranno da mediatrici tra le diverse esigenze dei fidanzati fornendo preziosi consigli, utili anche ai telespettatori. Con creatività e buon gusto, attraverso la conoscenza dei caratteri dei fidanzati prima, e lo studio dell’ambiente e la riprogettazione degli spazi poi, le esperte di "Vieni a vivere con me" riporteranno l’armonia nella coppia. In ogni puntata, uno dei conviventi è chiamato a un gesto sacrificale: dovrà rinunciare a tre oggetti che al partner proprio non piacciono. Questo atto d'amore simbolico decreta l'inizio della realizzazione del progetto di Giulia e dei lavori, dopo i quali la convivenza partirà con il piede (e la casa) giusta.



Il racconto del makeover è anche il pretesto per offrire al pubblico sia consigli su come cambiare l'aspetto della propria casa che momenti molto avvincenti con i "prima" e i "dopo" dei vari ambienti". "Vieni a vivere con me" è un format scritto, prodotto e realizzato da DueB Produzioni di Luna Berlusconi. Nasce da un’idea di Sabrina Mancini. Il produttore Mediaset è Hélène Cipoletta. Direzione creativa Sabrina Mancini, autore Annalisa Mutariello, supervisore alla regia Davide Musicco.