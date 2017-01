Cucciari: "Dispiaciuta per il no a Fabri Fibra"

foto Ansa 15:00 - Geppi Cucciari condurrà il concertone del Primo Maggio e non condivide la decisione dei sindacati di escludere Fabri Fibra dall'evento in piazza San Giovanni. "Sono dispiaciuta perché lo spettacolo ha subito una grande perdita ", ha detto. Svelato il cast: Elio e le storie tese, Gazzè, De André, Ministri, Africa Unite, Marta sui Tubi, Motel Connection, Enzo Avitabile e i Bottari, Management del dolore post operatorio e Marco Notari. condurrà il concertone del Primo Maggio e non condivide la decisione dei sindacati di escludere Fabri Fibra dall'evento in piazza San Giovanni. "Sono dispiaciuta perché lo spettacolo ha subito una grande perdita ", ha detto. Svelato il cast:

Per Geppi Cucciari "se c'è stata una certa leggerezza nell'invitarlo, visto che se ne conoscono le caratteristiche, c'è stata una maggiore leggerezza nell'averlo lasciato a casa". L'edizione 2013 del Concertone seguirà il tema artistico “Musica per il nuovo mondo. Spazi, radici, frontiere” e vedrà come novità la partecipazione di una speciale orchestra rock, diretta dal compositore e produttore musicale Vittorio Cosma. Riuniti in un ensemble unico alcuni tra i migliori rappresentanti del panorama musicale italiano: Roberto Angelini (chitarra), Enzo Avitabile (sax), Boosta dei Subsonica (tastiere), Fabrizio Bosso (tromba), Capone Bungt&Bangt (percussioni), Mario Corvini (tromba), Sebastiano De Gennaro (batteria), Stefano Di Battista (sax), Moreno Ferrara e Silvio Pozzoli (cori), Gnu Quartet (archi), Chicco Gussoni (chitarra), Albero Tafuri (piano e tastiere), Andrea Mariano dei Negramaro (tastiere e sintetizzatori), Federico Poggipollini (chitarra), Lorenzo Poli (basso), Elio Rivagli (batteria), James Senese (sax) e Maurizio Solieri (chitarra). Prevista l'esecuzione di brani firmati dagli artisti che hanno fatto la storia della nostra musica, da Lucio Dalla ad Adriano Celentano da Francesco De Gregori a Lucio Battisti, riletti in chiave rigorosamente rock e interpretati da Niccolò Fabi, Federico Zampaglione, Elio, Francesco Di Giacomo e Vittorio Nocenzi del Banco del Mutuo Soccorso, Appino dei Zen Circus, Emidio Clementi dei Massimo Volume, Cosmo, Colapesce, Erica Mou, Ensi e Giovanni Gulino dei Marta sui tubi. Special guest di questa edizione sarà il Premio Oscar Nicola Piovani, mentre sarà affidata a Giovanni Sollima e ad un’orchestra composta da 100 violoncellisti l’apertura della parte serale della maratona, con l’esecuzione dell’Inno di Mameli. Con una versione straordinaria per soli archi, il Concertone rende omaggio all’Inno d’Italia per il terzo anno consecutivo.



I GIOVANI TALENTI ALL'7'M FESTIVAL - L’1’M Festival è il contest nato in difesa e a sostegno delle musica dal vivo attraverso l’uso della Rete, giunto alle sue battute finali. Aeguana way, Almamediterranea, CRIFIU, Le Metamorfosi, honeybird & the birdies e Toromeccanica sono i sei artisti finalisti che si esibiranno nel corso del pomeriggio sul palco di Piazza San Giovanni a Roma. Attraverso una votazione finale che si svolgerà proprio nel corso del Concertone del Primo Maggio, dalle ore 15 alle ore 19, verrà stabilito il vincitore assoluto. Ad ognuno degli artisti in gara sarà attribuito un numero telefonico univoco. Tale numero verrà comunicato durante la diretta televisiva attraverso la grafica e la voce e contemporaneamente sarà pubblicato sui siti internet www.1mfestival.com e www.primomaggio.com e sui canali social del Concerto del Primo Maggio e di 1MFestival. Le band finaliste avranno una serie di premi e opportunità. Tra queste, quelle offerte da Puglia Sounds che anche quest’anno collabora al Concertone. Dopo aver sostenuto le semifinali leccesi del contest 1Mfestival, Puglia Sounds mette a disposizione tre premi per i sei finalisti: il vincitore del contest si aggiudicherà anche il Premio Medimex e si esibirà nella terza edizione del Medimex, Fiera delle Musiche del Mediterraneo promossa da Puglia Sounds che si svolgerà a Bari da giovedì 5 a domenica 8 dicembre. Inoltre altri due artisti/gruppi finalisti si aggiudicheranno il Premio Puglia Sounds e avranno la possibilità di esibirsi in festival e manifestazioni musicali che si svolgeranno questa estate in Puglia.