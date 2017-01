Alison Brie, sirena sexy a bordo vasca

foto Esquire Correlati ALISON BOLLENTE

11:09 - Alison Brie nella pluripremiata serie "Mad Men" interpreta Trudy Campbell, la moglie cornuta di Pete, il giovane ambizioso che sgomita nell'agenzia pubblicitaria più famosa della tv. Nel numero di maggio di "Esquire", la trentenne Brie però, gioca a fare la mangiauomini ammiccando a bordo piscina con un costume intero che lascia poco all'immaginazione. Con un gesto della mano, Alison allarga ancora di più la profonda scollatura.

Sotto il gilet...niente - Una serie di scatti al cardiopalma per la rivista patinata dove l'attrice, dismessi i casti vestitini Anni Sessanta, svela la sua natura di bomba sexy. Stiletto e costume sono le armi vincenti per mettere in risalto le sue curve. La foto più audace la vede con indosso un gilet di raso nero maschile con sotto...niente.



In forma grazie a corsa e yoga, Alison ammette di amare i cupcake, soprattutto quelli di piccola taglia perché, dice, "ti permettono di non sentirti troppo in colpa". La Brie gioca col cibo anche durante il servizio fotografico, con indosso un maglione rosso fragola che scopre maliziosamente il lato b, porta alla bocca i pop corn. A "Esquire" dichiara di amare i suoi agenti perché non vogliono che lei si mostri nuda. Del resto, non è necessario che si sveli del tutto per mostrare a pieno la sua carica erotica. Sdraiata su una panca, lascia intravedere le rotondità del seno e la linea perfetta delle gambe. Nella lista delle cose che ama Alison mette anche il sesso perché "alcune delle cose più spiritose accadono quando sei nuda con un'altra persona".