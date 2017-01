Bambini e spiriti, reality sul paranormale

foto Afp Correlati BIMBI HORROR DEL CINEMA 13:13 - Negli Stati Uniti è in preparazione un nuovo reality show, con protagonisti un gruppo di bambini "posseduti" dagli spiriti. Il programma - dal titolo "The Ghost Inside My Child" - sarà trasmesso da Bio Channel a fine anno, mentre l'episodio pilota è già andato in onda qualche mese fa. I produttori Joke Fincioen e Biagio Messina hanno aperto i casting, alla ricerca di altri giovani protagonisti che abbiano memoria di vite passate. - Negli Stati Uniti è in preparazione, con protagonisti. Il programma - dal titolo "" - sarà trasmesso da Bio Channel a fine anno, mentre l'episodio pilota è già andato in onda qualche mese fa. I produttori Joke Fincioen e Biagio Messina hanno aperto i casting, alla ricerca di altri giovani protagonisti che abbiano memoria di vite passate.

Un progetto controverso che viene però difeso a spada tratta dai giovani produttori Joke Fincioen e Biagio Messina. I due, che sono marito e moglie, hanno sentito il bisogno di fare chiarezza sui fenomeni soprannaturali legati all'infanzia.



"Ero incinta quando ho avuto per la prima volta questa idea - ha dichiarato Fincioen ad Huffington Post - Pensavamo che cosa avremmo dovuto fare se fosse capitata una cosa del genere a nostra figlia. Sono cose che è meglio ignorare o approfondire? ".



"Questi bambini sono attraversati da qualcosa e cercano di capire che cosa sia - le fa eco il marito Biagio - Nello show il bambino parlerà delle sue diverse vite e noi cercheremo di far chiarezza, di capire se l'esperienza è realmente successa oppure no".