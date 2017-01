Francia, muore concorrente di un reality

17:16 - Un concorrente di 'Koh-Lanta', reality della tv francese TF1 (versione locale di "Survivor") è morto oggi per una crisi cardiaca. Il sito online del settimanale "Le Point" rende noto che si tratta di un ragazzo di 25 anni, che si sarebbe sentito male all'inizio delle riprese del gioco, che si svolgono in Cambogia. Trasportato d'urgenza con un elicottero, il concorrente è deceduto in ospedale.

La produzione dello show si è riunita per decidere il da farsi ed è molto probabile che sarà annullata l'intera stagione del reality.



"Koh Lanta", trasmesso in Francia dal 2001, è una sorta di "Survivor" con protagonisti un gruppo di naufraghi. Il titolo è particolarmente azzeccato in quanto si rifa al nome di un'isola tailandese, il cui significato è "isola dai milioni di occhi".



Lo show ha all'attivo ben dodici stagioni ed è una della punte di diamante del network TF1. "Koh Lanta" è infatti riuscito a fidelizzare il proprio pubblico e ogni stagione è stata seguita in media da 7 milioni di telespettatori.