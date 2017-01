Sanremo travolto da quattordici canzoni

L'omaggio a Giuseppe Verdi con “Va Pensiero” per il bicentenario eseguita dall'orchestra di Sanremo e il coro ha aperto la kermesse targata Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Lucianina è entrata a teatro e poi sulle scale ha letto una letterina a San Remo con riferimenti leggeri su politica e costume culminate con la battuta “dopo la neve, le dimissioni del Papa e le elezioni manca solo la pioggia di rane ad Arma di Taggia”.Il primo ad esibirsi è stato, che conferma di essere un gran performer, prima con “L'essenziale” scritto con Roberto Casalino e De Benedittis e poi con “Bellissimo” di Nannini/Pacifico., il compagno del compianto, ha comunicato il risultato della votazione: "L'essenziale" passa il turno. Poiha cantato “Senza ritegno” e “Sai (ci basta un sogno)”.con un lungo abito nero elegante ha annunciato che la più votata è stata "Sai (ci basta un sogno)". A seguiren “A bocca chiusa” (con un interprete del linguaggio dei segni alle spalle) e “Il bisogno di te (ricatto d'onor)”.ha svelato la canzone promossa: "A bocca chiusa".consi sono esibiti prima con “Dr Jekyll e Mr Hyde” di Lelio Luttazzi e poi con “La felicità”. "Passa La felicità" ha detto la tennista. La bandha interpretato “Dispari” e “Vorrei” e le sorellehanno annunciato il brano promosso "Vorrei". La penultima ad esibirsi è statacon “Quando non parlo” di Enzo Gragnaniello e “E' colpa mia” di Servillo-Mesolella. Poi è entrato l'allenatore della Fiorentinache ha svelato il brano promosso "E' colpa mia". Infine a notte fonda e ben oltre la mezzanotte,ha presentato “L'esperienza dell'amore” di Federico Zampaglione e “Il futuro che sarà” di Bianconi/Chiaravalli. Il portiere della Nazionale di pallanuotoha annunciato l'ultima canzone promossa e che va dritta in finale "Il futuro che sarà".Tra gli ospiti della serata l'intervento del paracadutista austriacoche si è lanciato da 39 km di altezza e ha superato il muro del suono. Lo show di Maurizio Crozza (troppo lungo con gli ultimi cantanti che aspettavano impazienti di esibirsi) che ha riproposto l'imitazione di Silvio Berlusconi con un monologo e canzone tra le proteste del pubblico in sala per poi riprendere con gli altri politici della scena italiana tra cui Bersani.con il coro dell'Armata Rossa ha riaggiornato “L'Italiano” trent'anni dopo citando i talent show e gli extracomunitari. Il testo è stato attualizzato dal pubblico sul Web. Infine sul palco, due torinesi protagonisti di un video cliccatissimo in Rete in cui hanno annunciato che dopo 11 anni si sposeranno a New York perché in Italia non possono. Hanno raccontato la loro storia con dei cartelloni con sopra scritte le parole della loro storia d'amore.Nella seconda serata del 13 febbraio si esibiranno altri 7 Big () con i primi quattro Giovani (I), solo due di questi passano alla finale del venerdì.