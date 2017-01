Luna, da X Factor a Uomini e Donne

foto Da video Correlati RIECCO LA DI NARDO

CHE LITE! 08:20 - Luna di Nardo, ex concorrente di "X Factor 1", torna in tv a "Uomini e Donne" per corteggiare Alessandro Pess. Ma tra i due è subito scontro. D'altronde il tronista mette subito in mostra un caratterino niente male e la cantante non è da meno. L'esterna davanti al pianoforte non va bene. All'invito di Luna di suonare il piano, Alessandro rifiuta: "MI hai detto che sai suonare la chitarra, suonatela...". , ex concorrente di "", torna in tv a "" per corteggiare. Ma tra i due è subito scontro. D'altronde il tronista mette subito in mostra un caratterino niente male e la cantante non è da meno. L'esterna davanti al pianoforte non va bene. All'invito di Luna di suonare il piano, Alessandro rifiuta: "MI hai detto che sai suonare la chitarra, suonatela...".

Una volta in studio Pess spiega che in esterna ha provocato volutamente Luna: "Continuava a ripetere 'noi artisti'.. e questa cosa mi ha dato fastidio". In effetti Luna chiede subito ad Alessandro di suonare il piano e il sospetto è che in realtà la ragazza voglia far sentire la sua voce. In trasmissione Maria De Filippi ricorda che Luna ha partecipato alla prima edizione di X Factor: "Mi ricordo di te, avevi i capelli corti". Dopo un duro scontro, Alessandro le dice apertamente di non essere interessato a lei: "Adesso che fai". "Sto qui per gli altri", risponde la cantante. Ma Eugenio fa subito sapere che non è interessato. Andrea invece prende tempo.