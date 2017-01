Mark Salling accusato di violenza sessuale

foto Ap/Lapresse Correlati MARK, BAD-BOY DELLA TV

SERIE DI SUCCESSO 11:36 - Guai in vista nel cast di "Glee". L'attore Mark Salling, che nella serie tv interpreta il giocatore di football Puck, è stato infatti accusato dalla ex compagna Roxanne Gorzela di averla forzata a fare sesso senza preservativo. L'episodio risale al marzo del 2011 ma, a quanto riporta TMZ, la donna ha deciso di procedere per le vie legali solo qualche mese più tardi, quando è tornata da lui e lo ha trovato a letto con un'altra. - Guai in vista nel cast di "". L'attore, che nella serie tv interpreta, è stato infattiRoxanne Gorzela d. L'episodio risale al marzo del 2011 ma, a quanto riporta TMZ, la donna ha deciso di procedere per le vie legali solo qualche mese più tardi, quando è tornata da lui e lo ha trovato a letto con un'altra.

Ma le accuse per il bad-boy di "Glee" non finiscono qui. Oltre ad averla costretta ad un rapporto non protetto, infatti, Roxanne Gorzela ha accusato l'attore anche di percosse.



Pochi mesi dopo il loro incontro - secondo TMZ - Roxenne era tornata a casa di Salling per spiegargli i problemi di salute causati dal loro incontro sessuale. Lo aveva però trovato a letto con un'altra e, alla richiesta di rassicurarla sul fatto di non avere malattie sessuali, Mark aveva reagito sbattendola a terra e procurandole lividi su cosce e ginocchia. Solo a quel punto la donna aveva deciso di denunciare l'accaduto alla polizia.



Serena Janice Lee, portavoce dell'attore, che in comunicato ha respinto al mittente le accuse: "Non c'è niente di vero in tutto questo. E' il classico caso di una ragazza scontenta che cerca di spillare soldi ad una star della tv. Gireremo la questione agli avvocati di Mark e non rilasceremo ulteriori commenti.