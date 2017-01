Marianna De Micheli vola in Thailandia

foto Olycom 12:15 - Vacanze forzate per una delle protagoniste più amate di "Centovetrine". Marianna De Micheli (Carol Grimani nella soap) sta ultimando le sue valigie per volare nell'amata Thailandia. La soap sospesa ad agosto riprenderà infatti a marzo. Nel frattempo l'attrice trascorrerà tre mesi a Bangkok dove potrà perfezionare la lingua del luogo e dare libero sfogo alla sua creatività in cucina tra spezie orientali e zuppe fumanti. - Vacanze forzate per una delle protagoniste più amate di "".(Carol Grimani nella soap) sta ultimando le sue valigie per volare nell'amata Thailandia. La soap sospesa ad agosto riprenderà infatti a marzo. Nel frattempo l'attrice trascorrerà tre mesi a Bangkok dove potrà perfezionare la lingua del luogo e dare libero sfogo alla sua creatività in cucina tra spezie orientali e zuppe fumanti.

Per Di Più tv la De Micheli posa con un nuovo taglio di capelli e un rossetto rosso fuoco. L'attrice trentottenne, raggiunta dal settimanale a Napoli in occasione dell'European Soap Fan Day, confida che le prossime feste le trascorrerà lontano dal Bel Paese in compagnia del suo fidanzato.



“Mi sono innamorata della Thailandia nel 1997, quando ci sono andata per la prima volta, e da allora sono tornata per ben 17 volte - confida Marianna - Lì mi piace tutto. E' un luogo caldo e i thailandesi sono persone libere nei sentimenti e poi mi sento sicura anche da sola”. Felice della sua scelta si è già fatta un programmino di tutto rispetto. Intesificherà le ore di lezione per perfezionare la lingua del luogo, andrà in barca a vela, sua altra grandissima passione, e cucinerà manicaretti succulenti a base di profumatissime spezie.



E se solo ora ha scoperto di avere "una passione sfrenata per le lingue" ricorda che quando era studentessa aveva un rapporto pessimo con la scuola: “Perché sono dislessica”, ammette. “Ho scoperto di esserlo solo a ventidue anni, quando sono andata a fare una visita da un logopedista. E' stato un sollievo scoprirlo perché le mie difficoltà avevano finalmente un senso, un nome. Tra l'altro da bambina balbettavo ed ero timida, quindi per me la scuola è un periodo da dimenticare”.