Antonella Clerici, malore in diretta

- "Scusatemi, ho una colica, niente di che, ma vado a stendermi un po'". Antonella Clerici ha un malore in diretta durante la "Prova del cuoco" su Raiuno e avverte il suo pubblico. Poi, rivolgendosi ad Anna Moroni le raccomanda il programma: "Ti prego, prosegui tu la conduzione". La bionda conduttrice è stata subito trasportata all'ospedale Sant'Andrea di Roma per degli accertamenti.

Voleva tornare in onda, ma alla fine l'hanno convinta a prendersi un giorno in più di riposo. Claudio Lippi, infatti, oggi ha sostituito la Clerici alla conduzione dopo il malore.



La popolare conduttrice non ce l'ha fatta ed è stata sostituita dal collega e amico Lippi, che è entrato in studio tranquillizzando il pubblico: "Questo applauso va ad Antonella che vi saluta. Lei crede di poter fare sempre tutto. Non è grave, è la 'renella'. Per fortuna ha capito che un giorno in più di riposo non le fa male".