Dopo 25 anni Ridge lascia Beautiful

09:08 - Ridge Forrester lascia Beautiful: dopo 25 anni l'attore Ronn Moss non ha infatti rinnovato - per motivi economici, secondo quanto riporta il sito specializzato EW - il contratto con la società che produce la soap. Moss girerà la sua ultima scena il 14 agosto; la puntata andrà poi in onda in una data ancora da precisare a settembre.

"Ronn ha trascorso 25 anni in Beautiful. Lo considereremo sempre parte della nostra famiglia e gli auguriamo il meglio per le sue prossime esperienze", ha tagliato corto in una nota la casa produttrice.



Il nodo del compenso di Moss è legato alle difficoltà che le soap opera incontrano sulle reti televisive: sempre più telespettatori preferiscono un altro genere di programmazione, e le telenovela non sono più in grado di conquistare l'audience degli anni precedenti. Ciò, naturalmente, si riflette anche sul compenso degli attori.



In ogni caso Beautiful continua a essere una delle soap di maggior successo in assoluto, grazie alla sua popolarità a livello internazionale.