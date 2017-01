Adam Levine diventa attore horror

foto Ap/Lapresse Correlati SEX SYMBOL 10:39 - La musica, per Adam Levine, è passata in secondo piano. Perché il cantante dei Maroon 5 ha avuto un vero colpo di fulmine per la tv, e oltre all'esperienza come coach in "The Voice" (dove in fondo si parla di musica) eccolo di nuovo protagonista sul piccolo schermo, stavolta nelle vesti di attore in una serie (horror) molto amata negli Usa, "American Horror Story". Al suo fianco ci sarà Joseph Fiennes. - La musica, per, è passata in secondo piano. Perché il cantante dei Maroon 5 ha avuto un vero colpo di fulmine per la, e oltre all'esperienza come coach in "" (dove in fondo si parla di musica) eccolo di nuovo protagonista sul piccolo schermo, stavolta nelle vesti di attore in una serie (horror) molto amata negli Usa, "". Al suo fianco ci sarà

Adam dunque entra nel cast della seconda stagione del telefilm trasmesso sulla rete via cavo FX. Per ora non si sa nulla sul suo ruolo e il cantante preferisce non rilasciare dichiarazioni.



Ma c'è da scommettere che vista la sua passione a mostrarsi a petto nudo nei suoi video, regalerà qualche momento sexy nella casa infestata dai fantasmi. Tra morti e atmosfere horror, dunque, Levine farà sfoggio del suo sex appeal. Le fan sono avvertite.