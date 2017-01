Cicogna in vista per Courtney Ford

foto Ap/Lapresse Correlati IL CAST SUL RED CARPET 11:45 - Courtney Ford, attrice-rivelazione di "Parenthood" è in dolce attesa. La Ford aspetta infatti un figlio dal fidanzato, l'attore Brandon Routh. Dopo aver recitato in moltissime serie tv, l'attrice sembra aver finalmente trovato la propria dimensione nel family drama della NBC. Courtney è infatti entrata nel cast della terza stagione di "Parenthood" (su Joi ogni sabato alle ore 21.15), ottenendo una parte di rilievo. è in. La Ford aspetta infatti un figlio dal fidanzato, l'attore. Dopo aver recitato in moltissime serie tv, l'attrice sembra aver finalmente trovato la propria dimensione nel family drama della NBC. Courtney è infatti entrata nel cast delladi "Parenthood" (suogni), ottenendo una parte di rilievo.

Dopo aver ricoperto ruoli secondari in moltissime serie tv e sut-com di successo ("Ugly Betty", "E alla fine arriva mamma!", "Human target", "The Vampire Diaries" e "True Blood"), la Ford sembra aver finalmente trovato la giusta collocazione in "Parenthood".



Il suo esordio in Italia è previsto per il 21 luglio, negli episodi "Just Smile" e "It Is What It Is". La Ford vestirà i panni di Lily, una violoncellista che sconvolgerà le dinamiche familiari dei Braverman e in particolare la vita di Crosby (Dax Shepard). La favola tuttavia non sarebbe completa se non ci fossero anche grandi novità dal punto di vista sentimentale.



Felicemente fidanza con il nuovo "Superman" cinematografico Brandon Routh, l'attrice aspetta un figlio che nascerà in estate. Le prime indiscrezioni sulla maternità sono trapelate proprio mentre l’attrice era sul set di "Parenthood". I due piccioncini hanno comunicato la buona novella al grande pubblico a colpi di Tweet.